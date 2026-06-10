今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんのちょっぴり慎重でかわいいひとコマ。 美容学校の先生をしていた投稿主さんの夫さんが、自宅で授業の練習を始めたところ…。部屋の中に現れた「いつもと違う存在」に、猫ちゃんはどうやらただならぬ気配を感じ取った模様です。 投稿はThreadsにて、2.0万回以上表示。1,700件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【写真：美容学校の先生