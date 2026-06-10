先日、息子の5歳児健診の受付を済ませた時、前回の健診で大変だった様子を思い出しました。当時は名前を呼ばれても動こうとせず、無理に抱き上げると暴れてしまい、周囲の視線を気にしながら対応に苦労した記憶があります。しかし今回は、そのときとは様子が異なり……！？ 筆者の体験談をお届けします。 4コマ漫画