NGT48の元メンバーで、モデルの川越紗彩(かわごえ・さあや)が、15日にデジタル写真集「なんとかなるかも」を発売することを発表した。 【写真】プルンと秘蔵カット谷が強調されてすごいことに 川越は2000年10月14日生まれ。茨城県出身。18年にNGT48の2期生として活動を開始した。シングル6作連続選抜入りをし、24年2月末にグループを卒業。現在はインフルエンサー、モデルとして活動している。 昨年1