女優の恒松祐里(27)が9日、自身のインスタグラムを更新し、ZOZOマリンスタジアムで開催されたプロ野球交流戦「ロッテ－中日」戦でのセレモニアルピッチについての思いを明かした。 【写真】マンダロリアンに声をかけられ思わずキュンとする恒松祐里 この日は映画「スター・ウォーズ」シリーズをテーマとするイベントデー「STAR WARS NIGHT」として開催され、同シリーズの大ファン