コンテンツ生成AIアプリ「ComfyUI」の開発チームが、4つのAIモデルを使ってプルリクエストをレビューする仕組み「Cursor Review」を公開し、解説記事が公式ブログに掲載されました。OpenAI、Anthropic、Google、Moonshotのモデルに同じプルリクエスト(PR)を別々の観点からチェックさせ、最後に1つの判定モデルが結果を整理してGitHub上にレビューを投稿すると述べられています。Comfy Internals | How we got four rival AI labs t