◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）追い切り＝６月１０日、函館競馬場愛知杯１１着から巻き返しを期すカルプスペルシュ（牝４歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）は、芝コースで追い切りを行った。新コンビの丹内祐次騎手＝美浦・フリー＝が騎乗し、サタデーサンライズ（４歳２勝クラス）を２馬身追走。直線は外に持ち出し、馬なりのまま首差先着した。初めてまたがっ