サマースプリントシリーズ第１戦、第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（１３日、函館）の追い切りが、函館競馬場で行われた。昨年の京阪杯に続いて２つ目の重賞タイトルを狙うエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）が、軽快な走りを見せた。主戦の富田暁騎手＝栗東・フリー＝を背に、芝コースを単走。コースの大外を回って、最後まで馬なりの楽な手応えのまま鋭く伸びた。５月３０日には栗東・坂路で自己ベ