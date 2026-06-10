TBS「田鎖ブラザーズ」ドラマ考察系YouTuberが自身のYouTubeチャンネルで「【田鎖ブラザーズ】第８話ドラマ考察 警察関係者は全員味方！小池も笹岡も事件を追っている理由 岡田将生 染谷将太 宮近海斗 TravisJapan」を公開した。動画では、ドラマの核心である両親殺害事件を軸に、主人公の兄弟が抱える目的や、周囲の人物の隠された真意について独自の解釈を展開している。 序盤でトケル氏は、田鎖誠と稔の兄弟があ