◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは３点リードの７回１死、栗原陵矢が及川雅貴から右手に死球を受けて、打席に倒れ込んだ。本塁打と打点のリーグ２冠の４番打者だけに、ホークスファンから悲鳴が起きた。だが、無事に立ち上がり一塁に向かった。