アメリカ陸軍のヘリコプターがイランによって撃墜されたことをめぐり、アメリカとイラン、双方が攻撃しました。戦闘終結に向けた協議が続く中、先行きが不透明な情勢が続いています。【写真で見る】日本の“テレビメディア”が初取材したテヘランの今米・イラン衝突で原油価格高騰私たちの生活への影響は？井上貴博キャスター：私たちの生活にも影響を及ぼしているアメリカとイランの衝突。なかなか戦闘終結の兆しが見えません。