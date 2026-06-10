サウナの西の聖地とも呼ばれる「湯らっくす」（熊本市、共栄観光株式会社）が、福岡市に2号店をオープンすることを明らかにし、9日からクラウドファンディングを開始した。【画像】男女が一緒にサウナを利用するイメージ「湯らっくす福岡店」を福岡市中央区今泉に立ち上げる。浴場が一つで、都市部では貴重な男女共用サウナに挑戦するという。今夏オープン予定で、開業応援を呼びかける。「熊本の湯らっくすをただ福岡に持っ