河野洋平・元衆院議長が今月8日に亡くなりました。高市総理は自身のXを更新し、「長年にわたり我が国の政治の中枢にあって、国政の発展と議会制民主主義の確立に多大なるご尽力をされた」と哀悼の意を表しました。自民党の総裁や外務大臣などを務めた河野洋平・元衆院議長が今月8日に亡くなったことが関係者への取材でわかりました。高市総理は自身のXを更新し、河野氏について、「衆議院議長として長期にわたり重責を担われ、与野