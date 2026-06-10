BSよしもと『営業-1グランプリ2026上半期スペシャル』収録後囲み取材が10日、都内で行われた。サバンナ（八木真澄、高橋茂雄）を筆頭に、豪華芸人がズラリとそろった。【写真】取材では珍しい？椿鬼奴＆グランジ大夫妻が笑顔収録では、番組お馴染みのメンバーに加えて初参戦となる、たくろう、ドンデコルテ、ツートライブらによる営業最前線のリアルな裏話トークに加え 「営業-1グランプリ全国ツアー開催」の重大発表も。さら