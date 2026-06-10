「高値で売れる」などとうそをついて腕時計をだまし取ったとして、愛知県警中署は１０日までに詐欺容疑で、住所、職業不詳の山崎大貴容疑者（２９）を逮捕した。認否を明らかにしていない。関係者によると、容疑者はプロ野球中日などで活躍した山崎武司氏の息子。逮捕は９日付。父・山崎武司氏は１０日、代理人を通じてコメントを発表した。コメントは次の通り。「この度は、息子大貴の件では、ご心配をおかけし、また関係者