皇族の数を確保する方策について、衆参両院の正副議長による「立法府の総意」がとりまとめられたことに対し、立憲民主党など一部の野党からは「シナリオで物事が進んでいた」などと不満の声が出ています。10日にとりまとめられた「立法府の総意」は、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案について「いずれも了」として、政府に対し両案の法制化を求めています。野党では、国民