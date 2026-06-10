ブロンコビリーの創業家一族が、6月3日にパートやアルバイトを含む従業員の一部を対象に一律100株を贈与した。会社の発展のために尽力してきたことに対する感謝の気持ちを示すもので、更なる企業価値向上への意欲を高めることが目的。インセンティブ制度の一環だ。 小嶋陽菜のブランド運営会社「heart relation」全株売却で個人の譲渡額約18億円かつては神7の傍ら“おバカ路線” ブロンコビリーの株価は40