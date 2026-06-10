診察を受けた患者のカルテを病院間で共有する取り組みが、県内で初めて今年4月から高岡市など県西部3つの市からなる「高岡医療圏」で行われています。患者を病院の枠組みを超えて診療するという動き、現場の医師からも期待の声が上がっています。梅本記者がお伝えします。「アレルギーは何もないですね。あと既往歴とかみた時、既往歴も白内障程度ですね」成瀬隆倫医師です。高岡市の急患医療センターで月に1回、患者