消費税減税とともに国民会議で議論が進められ、政府が「本丸」と位置づける「給付付き税額控除」。中低所得者の支援を目的としているということですが、どのような内容なのでしょうか。【写真で見る】“先行き不透明”な給付付き税額控除の現状気になる「給付付き税額控除」の仕組み出水麻衣キャスター：10日午後3時から行われている国民会議では、消費税の減税だけではなく、「給付付き税額控除」についても議論が行われています