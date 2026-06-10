◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４―２ＤｅＮＡ（１０日・エスコンフィールド）ＤｅＮＡが今季３度目の４連敗。今季成績は２５勝３３敗２分けとなり、借金は２２年６月以来４年ぶりの８に増えた。交流戦は開幕から５カードすべて負け越しで４勝１０敗となり、２年連続の負け越しが決まった。４回まで日本ハムの先発・加藤貴の前に１人も走者を出せなかった打線は、１点を追う５回に勝又温史外野手の適時二塁打など