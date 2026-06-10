◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４―２ＤｅＮＡ（１０日・エスコンフィールド）日本ハムが今季初の６連勝で、貯金も最多の４とした。同一シーズンでの交流戦６連勝は１１年以来１５年ぶりの快進撃だ。３回、大塚の２試合連続弾となる３号ソロで先制。１点を追う５回には、９日に左手首骨折から復帰したばかりの水谷が、左中間に同点２号ソロを運び、試合を振り出しに戻した。さらに７回、１死二、三塁のチャンス