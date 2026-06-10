女優の有村架純が１０日、都内で主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」（天野千尋監督、１９日公開）の公開直前トークショーに出席した。天野監督とは初タッグ。「女性の監督とご一緒する機会があまりなかったので、たくさんご一緒したいと思った。（ストーリー的にも）女性３人が主軸。女性の友情物語で、全てにおいて新鮮な風が吹いている感じでやってみたいと思った」とオファーを受けた思いを明かした。有村は「（