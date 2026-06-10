◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人のボビー・ダルベック内野手が１１号ソロを放った。「４番・一塁」で先発出場。６―０の第４打席で７番手右腕・宋家豪の初球の高め変化球を振り抜くと、打球は左中間にあるラッキーゾーンに飛び込んだ。ダルベックは９日の同戦で１０号３ランを放っており、２試合連続本塁打。来日１年目ながら日本の野球に対応している。