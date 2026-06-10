女性９人組アイドルグループ「アンジュルム」が１０日、東京・有明の東京ガーデンシアターで行われた「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」に出演した。ライブは人気曲「大器晩成」でスタート。４代目リーダーの伊勢鈴蘭は「皆さん楽しんでますかー？」と元気に呼びかけ。日韓を中心としたアジア文化を世界へ発信する大型国際イベントに「初めて出演させていただいて、うれしい気持ちでいっぱいです」と声