ＴＢＳの御手洗菜々アナウンサーが１０日までに、自身のＳＮＳを更新。元アスリートと撮影した衝撃の一枚を公開した。御手洗アナはインスタグラムを更新し、「Ｓ☆１ゲストで木村沙織さんに来ていただきました！いつお会いしても身長差に驚きますバレーボールはネーションズリーグが遂に開幕しましたね！女子は開幕４連勝！男子は明日から！男女とも、２年ぶりのメダルを目標に一緒に応援しましょう」とコメントし、元バレ