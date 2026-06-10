◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１０日・みずほペイペイ）阪神・及川雅貴投手が、１点ビハインドの７回に登板し、３点を追加された。先頭の正木に四球を与え、周東の送りバントで１死二塁。母校・横浜高校の先輩、近藤に２ランを献上した。なおも１死一、三塁のピンチで広瀬隆の右犠飛で失点。１イニングを投げきることができず、マウンド上でガックリ肩を落とした。直前の攻撃では、藤川監督がリプ