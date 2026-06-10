元日向坂46の佐々木久美が10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）アワードセレモニーに登場。クリエイターにメッセージを送った。【全身ショット】きれい…黒いタイトワンピースを着た佐々木久美夢を諦めないクリエイターに向けたコメントを求められた佐々木は「ショートドラマにしかできない表現の仕