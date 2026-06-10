◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（１０日・ＺＯＺＯマリン）ロッテのドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝が先発し、自己最短タイの３回を投げて自己ワーストの９安打、１０失点でＫＯされた。５月３日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる３勝目はならず、防御率は５・２５に悪化。降板後は「立ち上がりからこのような展開になってしまい申し訳ないです」と謝罪した。初回、先頭の岡林に四球。鵜飼に左翼線