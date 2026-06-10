大阪府警本部立体感や透明感が特徴的で人気の「ボンボンドロップシール」の偽物を販売目的で所持したとして、大阪府警は10日、商標法違反（商標権侵害）の疑いで同府大東市、自営業蓑輪亜紀子容疑者（42）を現行犯逮捕した。府警によると、容疑者は「中国から輸入した」と供述している。逮捕容疑は10日午前、大東市内の雑貨店「5匹のこぶた」で偽物のシールを販売目的で所持し、文具メーカー「クーリア」（大阪市）の商標権を