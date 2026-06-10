夢の国で、私は焦っていた。楽しみにしていた被りもの選びが終わらない。まるで悪い夢をみているように、どれもしっくりこないのだ。この記事の画像を見る数年振りのディズニーランド。醍醐味の一つといえば、キャラクターアイテムを身にまとい、浮世離れした姿でパークを闊歩することだろう。事前にネットで全ラインナップをチェックし、お目当てをスクショ。朝一番に入園し、ショップを見つけては手当たり次第に吟味を続けた