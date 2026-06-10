木村太一監督の母親の実話をもとに描いた映画『FUJIKO』で、主人公・富士子を演じた片山友希さんにインタビュー。本作への想いや、役との共通点について聞いた。富士子を演じている期間は、人生で一番くらいに絶好調で1970年代の日本を駆け抜けた一人の女性をたくましく描く映画『FUJIKO』が公開される。木村太一監督の母の人生をもとに、MEGUMIさんが制作に携わったこの物語。出産と離婚を経て、シングルマザーとして仕事に子育て