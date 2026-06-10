Miu Miu Beauty（ミュウミュウ ビューティ）が、日本・韓国における新アンバサダーとしてIVEのチャン・ウォニョンを起用したことを発表しました。ファッションやビューティーシーンで絶大な影響力を持つ彼女は、自分らしさを自由に表現する現代女性の象徴的存在。さらに、ブランドの新たなウィメンズフレグランス「Miutine（ミューティン）」の顔としても注目を集めています。今回は、その魅