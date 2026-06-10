県はきょう、ウイルス性感染症の一つ「手足口病」の県内の患者数が警報レベルの基準値である1医療機関あたり5人を超えたと発表しました。警報レベルを超えるのは2年ぶりです。県厚生部によりますと、今月1日から7日までの県内定点医療機関あたりの手足口病の患者報告数は5.83人で、2年ぶりに警報レベルの5人を超えました。手足口病は主に2歳以下の乳幼児がかかるウイルス性感染症で、手のひらや足の裏、口の中に水疱を伴った発疹が