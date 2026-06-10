SHO-WAの青山隼と塩田将己が10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）アワードセレモニーに登場した。【写真】さわやか！ブラウンのスーツが似合う庄司浩平元Jリーガーであり、男性グループオーディション『夢をあきらめるな！オーディション』を経てグループ活動を行う青山は「まさに今回のプロジェクト