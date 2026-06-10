売春防止法の見直しを議論する法務省の検討会で10日、勧誘行為の処罰について議論が行われ、有識者からは「売る側」にのみ罰則が規定されている現在の制度を改めるべきといった意見があがりました。売春防止法をめぐっては、新宿の大久保公園周辺での勧誘行為や客待ちが社会問題として指摘されるなか、「売る側」を罰する規定がある一方で、「買う側」を罰する規定がないことなどを疑問視する声があがり、ことし3月から法律の見直