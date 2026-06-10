立体感や透明感が特徴的で人気の「ボンボンドロップシール」の偽物を販売目的で所持したとして、大阪府警は10日、商標法違反の疑いで同府大東市、自営業の女（42）を現行犯逮捕した。府警によると、容疑者は「中国から輸入した」と供述している。