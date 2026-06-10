北海道発のアイドルグループ「限りなく白く」の藍沢未羽。物心がつく前からの夢を一度は諦め、社会人として過ごす中で胸に突き刺さったのは、憧れのグループが遺した一節だった。将来への不安から逃げ出してしまった悔しさをバネに、縁もゆかりもない北の大地へと飛び込んだ一人の表現者が、挫折の先で見つけた本当の居場所と不退転の覚悟を明かす。（「推し面」取材班）物心がつく前、まるでお腹の中にいる時から好きだったん