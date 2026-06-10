乃木坂46を卒業後、女優、タレントとして活動している相楽伊織さんのデジタル限定写真集「Afternoon Blur」（ワニブックス）がリリースされました。【写真】オトナの色気がダダ漏れの相楽伊織さん同写真集は、黒を基調とした衣装に身を包み、オトナの色気をまとった相楽さん魅力を凝縮した一冊です。研ぎ澄まされたボディラインとしなやかな曲線美が際立つカットの多数収録し、ドレッシーな装いから大胆な水着ショットまで、成熟し