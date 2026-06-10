All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女300人を対象に、2026年春放送開始のアニメに関するアンケートを実施しました。その中から、「実写化を期待したいと思う作品」ランキングの結果をご紹介します。【7位までの全ランキング結果を見る】2位：『日本三國』／23票2位にランクインしたのは、『日本三國』です。文明崩壊後の日本が3つの国に分かれ、再び統一を目指して覇権を争うという壮大なスケールの戦