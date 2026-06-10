フジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」に出演し、話題のタレントの熊切あさ美さんのライフスタイル・フォトエッセー「元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由愛と筋肉と、ときどき涙」（税込1870円、主婦と生活社）が6月19日にリリースされます。【写真】メガネで知的美人になった熊切あさ美さん本書は、元祖「崖っぷちアイドル」として知られ、6月で46歳となる熊切さんの波瀾万丈な半生と、心