老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、「老齢年金と遺族年金で手取り額に差が出る理由」について解説します。Q：長年、厚生年金を払ってきたのに、遺族年金より手取りが少ないのはなぜですか？「自分の