梅雨の時期になると、色鮮やかな紫陽花を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。そんな“紫陽花”にまつわる不思議でどこか微笑ましい郵便局員たちのエピソードを描いた漫画『紫陽花守り』（作：送達ねこさん）がSNS上で注目を集めています。【漫画】『紫陽花守り』（全編を読む）物語は、「梅雨になると思い出す…俺たちが花の霊力を信じた出来事」という語りから始まります。6月のある夕方、郵便局員の古谷が紅白水引で束ね