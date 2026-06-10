中国で人工知能（AI）は年俸100万元（約2350万円）の新しい職業を生み出した。関連プラットフォームのデータを見ると、過去2年間で、「FDE（フォワード・デプロイド・エンジニア）」の求人数が42倍増と大幅に増加した。FDEは、顧客の現場に配置され、AIなどを用いた仕組みを最前線で使える形に実装するエンジニアのことだ。SNSでは多くのネットユーザーから「FDEはAI業界で一番人気の職業」との声が上がっている。求人プラットフォ