韓国のテーマパーク「エバーランド」は6月10日、同パークで暮らす中国から貸与されたジャイアントパンダの夫婦「楽宝（ローバオ）」と「愛宝（アイバオ）」に6月3日午前10時53分、3頭目の娘が誕生したと発表しました。2020年の「福宝（フーバオ）」、2023年の双子「叡宝（ルイバオ）」「輝宝（フイバオ）」に続く3回目の自然交配で誕生したパンダの赤ちゃんです。今年はエバーランドのパンダワールド開業10周年および中韓パンダ保