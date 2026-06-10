人気の「限定車」がカタログモデルにステランティス ジャパンは2026年6月9日、ジープのミッドサイズSUV「Commander（コマンダー）」に新グレード「Overland（オーバーランド）」を追加し、同日より全国のジープ正規ディーラーにて発売しました。ジープのコマンダーは、ブランドが誇る高い悪路走破性と、7人乗り3列シートの実用性、そして洗練された都会的なSUVデザインを融合したミッドサイズSUVです。【画像】超カッコイイ！