6月10日（水）に放送した「激かわ！ワンにゃフル★亀梨＆小峠＆いとうあさこ群馬動物旅SP★シャーシャー保護猫」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】＜群馬動物旅＞天然記念物・秋田犬の赤ちゃんをシャンプー！激かわモフモフの姿に！亀梨・小峠・いとうあさこが行く！群馬動物旅▼天然記念物・秋田犬の赤ちゃんをシャンプー！激かわモフモフの姿に！▼運動神経抜群！天才ドッグVS亀梨で“珍”事件▼群