サンリオの“はぴだんぶい"を題材にした当りくじの新作が、6月12日（金）から、全国の「ローソン」店舗および「サンリオショップ」などで発売される。【写真】2等は各キャラクターのぬいぐるみ！景品ラインナップ一覧■ポップで楽しいデザイン今回登場するのは、はぴだんぶいのメンバーが夏フェス満喫する様子を描いた、楽しいデザインのアイテムがそろう全25種＋ラストスペシャル賞から成る当りくじ。1等には、ワイヤレス