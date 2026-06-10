今の時期は、自家製の梅干しやラッキョウなどを漬ける家庭も多いのではないでしょうか。 おかずが足りない時や、箸休めに！ あまった野菜でつくれば、フードロス削減にもつながります。 手軽に手作りを楽しむ「漬物の本」を紹介します。 ※詳しくは動画をご覧ください