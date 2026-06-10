熱戦が続く県高総体は、大会6日目。 ラグビーは準決勝2試合が行われました。 第1試合は、県高総体3連覇を狙う青のジャージ『長崎北陽台』と、今年の県新人大会ベスト4、赤と黒のジャージ『長崎工業』が対戦しました。 先手を取ったのは、長崎北陽台。 前半2分、ナンバーエイト石山選手のトライで先制すると… 4分には、左サイドでパスを受けた牟田選手がスピードを