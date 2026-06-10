約100着のぬい服や選べる7色の推し色ルームが登場！ 「新横浜プリンスホテル」でお部屋でのぬい撮りを満喫する特別な宿泊プランが6月20日より販売開始！「新横浜プリンスホテル」は、2026年6月20日から2027年3月31日まで、お部屋でぬい活を楽しめる宿泊プラン「ときめく推し空間〜「ぬい」ドレスアップステイ〜」を販売します。本プランでは、人気作家のぬい服（＝ぬいぐるみ用の洋服）が自由に着せ替えできる推し活サービス