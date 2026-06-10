格闘家の菊田早苗（５４）が１０日、自身のＸで結婚したことを報告した。菊田はフィギュアの写真を添え、「突然ですが、わたくし菊田早苗は、先日５月２０日に入籍いたしました！お相手は、音楽や旅が好きな会社員の女性です」と記述。「これまで、とにかく自由が好きで、格闘技、そして趣味の音楽や海外旅を思う存分楽しんできましたが、今回の大きな転機には自分自身でも驚いています」とつづった。お相手の女性については「